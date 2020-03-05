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6 марта • обновлено в 00:52
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Александра Вернигора и Станислав Богданович найдены мертвыми в Москве

7.5т
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Известный украинский шахматист Станислав Богданович и его девушка - 18-летняя украинская шахматистка Александра Вернигора найдены мертвыми в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

Александра Вернигора (2015 год)

Александра Вернигора (2015 год)

18-летняя Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ (1861-е место). Богданович был международным мастером по шахматам, становился чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году.

Богданович попал в базу "Миротворца", за то, что сыграл за Россию в интернет-матче против Украины на одной из популярных платформ.

Станислав Богданович

Станислав Богданович

wikipedia.org

Тела обнаружил отец девушки, когда пришел домой. По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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  • Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
шахматы
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Ххлом больше,ххлом меньше-пиххх уй:))))
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Livesey David
Livesey David
Умение играть в шахматы ещё не говорит о большом уме.
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