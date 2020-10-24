Украинки-красавицы выиграли чемпионат мира по фитнесу

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Украинки-красавицы выиграли чемпионат мира по фитнесу

Украинки Маргарита Дорошенко, Виктория Черненко и Александра Суманеева стали победительницами в различных ростовых категориях на чемпионате мира среди юниоров по фитнесу и бодибилдингу, который прошел в румынском городе Клуж-Напока.

Киевлянка Александра Суманеева стала первой в категории "фитнес-бикини юниорки в возрасте от 21 до 23 лет до 166 см".

Александра Суманеева с кубком
Александра Суманеева на пляже
Александра Суманеева в белом купальнике
Александра Суманеева в зале

Черкасская спортсменка Виктория Черненко завоевала "золото" в категории "фитнес-бикини юниорки в возрасте от 16 до 20 лет до 160 см".

Виктория Черненко
Виктория Черненко с кубком и медалью
Виктория Черненко в откровенном наряде
Виктория Черненко в зале
Виктория Черненко крупным планом
Виктория Черненко на ЧУ

Маргарите Дорошенко из Донецкой области не было равных в открытой ростовой категории фитнеса среди юниорок в возрасте от 21 до 23 лет.

Маргарита Дорошенко
Маргарита Дорошенко с кубком
Маргарита Дорошенко с кубком и медалью
Маргарита Дорошенко демонстрирует двойной бицепс
Маргарита Дорошенко на пляже
Маргарита Дорошенко на курорте

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Украина завоевала три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира по фитнесу, который прошел в Братиславе.