Украинки-красавицы выиграли чемпионат мира по фитнесу

Украинки Маргарита Дорошенко, Виктория Черненко и Александра Суманеева стали победительницами в различных ростовых категориях на чемпионате мира среди юниоров по фитнесу и бодибилдингу, который прошел в румынском городе Клуж-Напока.

Киевлянка Александра Суманеева стала первой в категории "фитнес-бикини юниорки в возрасте от 21 до 23 лет до 166 см".

Черкасская спортсменка Виктория Черненко завоевала "золото" в категории "фитнес-бикини юниорки в возрасте от 16 до 20 лет до 160 см".

Маргарите Дорошенко из Донецкой области не было равных в открытой ростовой категории фитнеса среди юниорок в возрасте от 21 до 23 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Украина завоевала три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира по фитнесу, который прошел в Братиславе.