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9 марта • обновлено в 16:24
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Украинские гимнастки феерически выступили на Гран-при в Чехии, завоевав 7 медалей: видео

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Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала семь медалей на этапе Гран-при, который с 7-го по 8 марта проходил в чешском Брно.

Украинки завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинская гимнастка Кристина Пограничная с суммой 87,450 балла завоевала "серебро" многоборья. Первое место в многоборье заняла спортсменка из Беларуси Алина Горносько (89,950), третьей стала болгарка Боряна Калейн (87,350).

Среди других украинок стоит отметить в многоборье пятый результат Евы Мелещук и шестое место Влады Никольченко.

Также наши гимнастки квалифицировались во все финалы в отдельных видах, где завоевали шесть медалей. Влада Никольченко стала лучшей в финалах с мячом и лентой и третьей – с обручем.

Кроме того, Кристина Пограничная завоевала "серебро" в финале с обручем, а Ева Мелещук показала вторые результаты с мячом и булавами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой престижного турнира по прыжкам в длину во французском Льеване.

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Читайте все новости по теме "художественная гимнастика" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
художественная гимнастика
Место
Чехия Брно
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
феерически выступили? а почему не написали, что Российская сборная по художественной гимнастике отказалась от выступления на этапе серии Гран-при в Брно (Чехия) из-за распространения коронавируса? _____ смешные вы, кклы... ))) вы прекрасно знаете, что русские девочки порвут ваших, как Тузик грелку...
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Как завещал нам пУтин: "нет мельдония - и нет побед!"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Маринов Михаил, ту дурачок? читай мой пост выше...
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