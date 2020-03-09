Украинские гимнастки феерически выступили на Гран-при в Чехии, завоевав 7 медалей: видео

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала семь медалей на этапе Гран-при, который с 7-го по 8 марта проходил в чешском Брно.

Украинки завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медали, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинская гимнастка Кристина Пограничная с суммой 87,450 балла завоевала "серебро" многоборья. Первое место в многоборье заняла спортсменка из Беларуси Алина Горносько (89,950), третьей стала болгарка Боряна Калейн (87,350).

Среди других украинок стоит отметить в многоборье пятый результат Евы Мелещук и шестое место Влады Никольченко.

Также наши гимнастки квалифицировались во все финалы в отдельных видах, где завоевали шесть медалей. Влада Никольченко стала лучшей в финалах с мячом и лентой и третьей – с обручем.

Кроме того, Кристина Пограничная завоевала "серебро" в финале с обручем, а Ева Мелещук показала вторые результаты с мячом и булавами.

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