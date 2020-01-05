Украинская девушка-боец смешанных единоборств Елена Овчинникова вспомнила, как ее пытались ограбить и что из этого получилось.

Елена Овчинникова @lenaovchynnikova

"Всегда находятся мужчины, которые могут за меня постоять. Но однажды пьяный хотел сорвать с меня цепочку. Протянул руку, а я на автомате бросила боковуху [боковой удар рукой]. Было неудобно, потому что не собиралась этого делать", - цитирует Овчинникову tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря 35-летняя Овчинникова стала чемпионкой мира по муай-тай среди женщин по версии WBC.

Ранее Елена, которая стала чемпионкой мира по версии WFMC, восхитила болельщиков своей внешностью.

До этого Овчинникова произвела фурор среди американских болельщиков своим купанием в проруби. Львовянка выложила ролик у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.

О спорте и не только – в нашем Instagram!