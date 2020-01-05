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5 января • обновлено в 15:58
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Украинская боксерша-чемпионка рассказала, как наказала грабителя

Украинская боксерша-чемпионка рассказала, как наказала грабителя
Девушка дала откровенное интервью
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Украинская девушка-боец смешанных единоборств Елена Овчинникова вспомнила, как ее пытались ограбить и что из этого получилось.

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

@lenaovchynnikova

"Всегда находятся мужчины, которые могут за меня постоять. Но однажды пьяный хотел сорвать с меня цепочку. Протянул руку, а я на автомате бросила боковуху [боковой удар рукой]. Было неудобно, потому что не собиралась этого делать", - цитирует Овчинникову tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря 35-летняя Овчинникова стала чемпионкой мира по муай-тай среди женщин по версии WBC.

Ранее Елена, которая стала чемпионкой мира по версии WFMC, восхитила болельщиков своей внешностью.

До этого Овчинникова произвела фурор среди американских болельщиков своим купанием в проруби. Львовянка выложила ролик у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.

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Автор
Максим Богданов
Темы
MMA Bellator
Персона
Елена Овчинникова
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