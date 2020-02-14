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14 февраля • обновлено в 22:46
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Украинка феерически одолела россиянку и стала 3-кратной чемпионкой Европы по борьбе

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Украинка Юлия Ткач выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Риме.

Юлия Ткач

Юлия Ткач

НОК Украины

В финале весовой категории до 62 кг Ткач победила действующую чемпионку мира Инну Тражукову из России (2:1). На пути к заключительной схватке спортсменка одолела еще двух соперниц: белоруску Веронику Иванову и представительницу Азербайджана Татьяну Омельченко.

Для Ткач это уже третье золото на чемпионатах Европы. Турнир в Риме проходит с 10-го по 16 февраля.

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Это пятая медаль женской команды Украины на чемпионате Европы-2020 - ранее серебро выиграли Оксана Ливач и Соломия Винник, а Ангелина Лысак и Алла Черкасова завоевали бронзовые медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский борец Семен Новиков одержал фантастическую победу в финале чемпионата Европы.

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Читайте все новости по теме "вольная борьба" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
вольная борьба
Место
Италия Рим
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Молодець!!! Супер!
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Борьба - не бабье дело.
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Нагульнов Макар, так это и не баба,это какой-то гидро-пиддор.
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Сан-Хосе Шаркс
Победа Виннипега в основное время
2,07 Сделать ставку
Лион
VS
Страсбур
Победа хозяев
1.74 Сделать ставку
Прима
VS
Хорн
Украинец финиширует выше немца
2.3 Сделать ставку
Барселона
VS
Хетафе
Обе команды забьют
1.88 Сделать ставку
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