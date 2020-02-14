Украинка феерически одолела россиянку и стала 3-кратной чемпионкой Европы по борьбе

Украинка Юлия Ткач выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Риме.

Юлия Ткач НОК Украины

В финале весовой категории до 62 кг Ткач победила действующую чемпионку мира Инну Тражукову из России (2:1). На пути к заключительной схватке спортсменка одолела еще двух соперниц: белоруску Веронику Иванову и представительницу Азербайджана Татьяну Омельченко.

Для Ткач это уже третье золото на чемпионатах Европы. Турнир в Риме проходит с 10-го по 16 февраля.

Это пятая медаль женской команды Украины на чемпионате Европы-2020 - ранее серебро выиграли Оксана Ливач и Соломия Винник, а Ангелина Лысак и Алла Черкасова завоевали бронзовые медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский борец Семен Новиков одержал фантастическую победу в финале чемпионата Европы.

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