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Европейские игры: Украина взяла две медали в спортивной гимнастике

Европейские игры: Украина взяла две медали в спортивной гимнастике
Наши соотечественники продемонстрировали блестящий результат
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Украина взяла "серебро" и "бронзу" в соревнованиях по спортивной гимнастике на II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходят в столице Беларуси.

25-летний Олег Верняев продемонстрировал блестящую волю к победе, на 0.2 балла опередив россиянина Влада Поляшова. Первую строчку занял еще один представитель РФ - Давид Белявский.

У женщин третье место в активе Дианы Варинской.

Европейские игры: Украина взяла две медали в спортивной гимнастике

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