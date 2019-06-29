Европейские игры: Украина взяла две медали в спортивной гимнастике

Украина взяла "серебро" и "бронзу" в соревнованиях по спортивной гимнастике на II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходят в столице Беларуси.

25-летний Олег Верняев продемонстрировал блестящую волю к победе, на 0.2 балла опередив россиянина Влада Поляшова. Первую строчку занял еще один представитель РФ - Давид Белявский.

У женщин третье место в активе Дианы Варинской.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина завоевала еще два "золота" Европейских игр, выиграв уникальную гонку

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!