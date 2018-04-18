Украина разрешила своим спортсменам участвовать в турнирах в России

Ассоциация спортивной борьбы Украины объяснила участие спортсменов нашей сборной на чемпионате Европы в Каспийске (Россия). Пресс-служба Ассоциации опубликовала указ Министерство молодежи и спорта Украины, который по новому регламентирует участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России.

"Приказ от 11 апреля 2018 года не запрещает украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях проводимых на территории Российской Федерации, но запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета", - говорится в заявлении на официальном сайте Ассоциации.

Позже министр спорта Украины Игорь Жданов пояснил ситуацию с новым указом.

Напомним, что 13 марта Минспорта Украины издало указ, в котором запрещало принимать участие спортсменам в любых турнирах на территории Российской Федерации.