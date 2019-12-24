"У всех шок": Дерюгина рассказала о диверсии в украинском спорте перед Олимпиадой

Вице-президент Федерации гимнастики Украины и Ирина Дерюгина заявила, что отсутствие денег на подготовку спортсменок может закрыть нашим художественным гимнасткам дорогу на Олимпиаду.

Ирина Дерюгина РБК

"На последнем совещании в Министерстве дали понять, что по формуле, согласно которой будет финансироваться спорт, уже ничего невозможно изменить. Для художественной гимнастики денег не то что хватает, их катастрофически мало. Нам надо хотя бы 16 млн гривен, а дают 4,9 млн. Смешная сумма, тем более в олимпийский год. На эти деньги мы сможем поехать только на два-три старта в индивидуальных упражнениях. На подготовку девочек в групповых упражнениях нет ни одной копейки. Если государство не найдет возможности обеспечить выезды гимнасток на соревнования, то спортсменки сами не поедут. У родителей нет таких денег. Подготовка Украины к олимпийским соревнованиям по художественной гимнастике – под угрозой срыва", - цитирует Ирину Ивановну РБК.

По мнению главного тренера Национальной сборной по художественной гимнастике в Украине совершается настоящая диверсия против спорта.

"Подготовка – это билеты, гостиницы, питание, ничего лишнего. 95% всех соревнований проходят в первой половине года, до начала Олимпийских игр. Если наши спортсменки пропускают выезды, это влияет на рейтинг, на имидж и на саму подготовку к Олимпиаде. Сейчас у всех просто шок. Совершается диверсия против спорта. Нервничают тренеры, спортсмены. Когда-то Украина подарила миру художественную гимнастику как олимпийский вид спорта. Как футбол в Британии, так художественная гимнастика может стать визитной карточкой нашей страны. Ведь у нас сильнейшая школа, меня разрывают из других стран и просят наших тренеров. А власть тем временем превращает нас в посмешище и не может обеспечить даже необходимый минимум", - подытожила Дерюгина.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять спортивных федераций Украины выступили с заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Причиной обращения стало решение Кабмина остановить в декабре финансирование работы федераций по олимпийским видам спорта. Ассоциации регби, хоккея, бокса, баскетбола и легкой атлетики обратили внимание руководства страны на то, что подготовка к старту в Токио-2020 находится под угрозой срыва.

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