“Ты насильник”: российский боец MMA вызвал Емельяненко на дуэль

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков вызвал на бой своего соотечественника Александра Емельяненко, заявив, что готов "выехать за город и разобраться на том, что есть".

"Если никто из промоутеров не возьмётся организовать бой, предлагаю тебе взять по одному свидетелю, выехать за город и разобраться на том, что в руках имеется. Предлагаю либо пистолет, либо нож, мр*зь. Кто останется – тот останется", – цитирует агентство Чемпионат Смолякова, который дал интервью YouTube-каналу "Вестник MMA”.

Дмитрий Смоляков Спорт-Экспресс

Он объяснил свою ненависть к Емельяненко тем, что тот является насильником, который надругался над многими женщинами.

"Ты насильник. Не одной женщины. Их было много, это продолжалось с тех пор, как тебя выгнали из Санкт-Петербурга, гн*да. На тебя каждый день заявы падали, а спасало только то, что ты это делал с сыном высокопоставленной чиновницы", – добавил российский боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Смоляков рассказал о том, что за две недели до поединка против пауэрлифтера Михаила Кокляева Александр Емельяненко размахивал оружием в супермаркете.

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