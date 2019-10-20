Турнир по каратэ завершился массовой дракой тренеров и судей

Турнир по карате в Ташкенте завершился массовой дракой тренеров и судей.

Инцидент произошел на Кубке Узбекистана. По информации РИА Новости, в потасовке приняли участие судьи и тренеры. Причиной конфликта стало недовольство работой арбитров.

По итогам расследования судья федерации каратэ был отстранен от работы на два года, тренер федерации Сурхандарьинской области — на три года, а тренер спортивного клуба Ташкентской области — на два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября в России дагестанский футболист гнусным поступком спровоцировал массовую драку на матче.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!