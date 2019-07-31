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Трехкратный чемпион врезал болельщику по лицу и продолжил раздавать автографы

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Трехкратный чемпион сильнейшего дивизиона американской гоночной серии NASCAR и победитель прообраза "Индикара" Indy Racing League 1996-1997 годов Тони Стюарт стал участником скандала.

В минувшие выходные Тони вышел на старт собственной серии спринт-каров в Миннесоте, но не добрался до финиша из-за взрыва двигателя. Одному из зрителей это не понравилось, и он начал выкрикивать в сторону Стюарта — поначалу пилот сдерживался, но потом догнал обидчика и врезал ему по лицу.

После инцидента чемпион NASCAR продолжил раздавать автографы, как ни в чем не бывало.

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Место
США
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