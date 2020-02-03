Дирижировал и валял дурака во время гимна США: россияне слили в сеть выходки Трампа

Президент США Дональд Трамп оконфузился странными движениями во время звучания национального гимна на вечеринке по случаю финального кубка Super Bowl Национальной футбольной лиги.

В тот момент, когда певица Деми Ловато исполняла гимн, глава государства ерзал и показывал дирижерские движения, то и дело поправляя пиджак. Сцену заснял и показал в Instagram агент по недвижимости русско-американской фирмы, которая часто посещает подобные мероприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что ранее Трамп не раз поучал игроков НФЛ, чтобы они соответствующе себя вели. "Вы должны гордо стоять, когда звучит государственный гимн, иначе вы не должны играть. Тебя не должно быть там. Может быть, тебе не следует быть в стране?" – возмущался он.

Трамп валял дурака во время гимна США prozagar.ru

Президент часто писал об этой проблеме в Twitter, обвиняя игроков, которые становились на колени, в спаде посещаемости и рейтингов лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Super Bowl произошел еще один конфуз – Трамп перепутал два американских штата, поздравляя "Канзас-Сити Чифс" с победой.

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