МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия юношеской Олимпиады-2018

807Читать материал на украинском

Чемпион мира в метании молота Михаил Кохан станет знаменоносцем нашей сборной на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр-2018. Соревнования пройдут с 6 по 12 октября в аргентинском Буэнос-Айресе.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

"Высокую честь и ответственную миссию нести флаг Украины на церемонии открытия III летних юношеских Олимпийских игр, которые стартуют 6 октября в аргентинском Буэнос-Айресе, доверили одному из самых успешных спортсменов юношеской сборной – чемпиону мира среди юношей, рекордсмену мира в метании молота Михаилу Кохану", - говорился в сообщении.

Новости
Олимпийский чемпион из Украины женился на россиянке

Спортсмен не скрывал своей радости из-за возложенной на него ответственной миссии.

"Честно говоря, для меня – это очень неожиданно! Это действительно большая честь. Я невероятно рад и эмоции переполняют, ведь именно мне доверили эту великую миссию пронести флаг нашей сильной, большой страны!", - поделился впечатлениями Кохан.

Напомним, что Украину на Олимпиаде представят 55 спортсменов в 22-х видах спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, уникальная украинская чемпионка Дарья Белодед возглавила мировой рейтинг.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги