Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия юношеской Олимпиады-2018

Чемпион мира в метании молота Михаил Кохан станет знаменоносцем нашей сборной на церемонии открытия юношеских Олимпийских игр-2018. Соревнования пройдут с 6 по 12 октября в аргентинском Буэнос-Айресе.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

"Высокую честь и ответственную миссию нести флаг Украины на церемонии открытия III летних юношеских Олимпийских игр, которые стартуют 6 октября в аргентинском Буэнос-Айресе, доверили одному из самых успешных спортсменов юношеской сборной – чемпиону мира среди юношей, рекордсмену мира в метании молота Михаилу Кохану", - говорился в сообщении.

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Спортсмен не скрывал своей радости из-за возложенной на него ответственной миссии.

"Честно говоря, для меня – это очень неожиданно! Это действительно большая честь. Я невероятно рад и эмоции переполняют, ведь именно мне доверили эту великую миссию пронести флаг нашей сильной, большой страны!", - поделился впечатлениями Кохан.

Напомним, что Украину на Олимпиаде представят 55 спортсменов в 22-х видах спорта.

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