Стало известно, когда пройдет следующий бой Хабиба

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда состоится следующий поединок россиянина.
Хабиб Нурмагомедов
"Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель", - сказал Магомедов, чьи слова цитирует ТАСС.
По данным СМИ, следующим соперником Нурмагомедова может стать Тони Фергюсон. В то же время менеджер россиянина Али Абдель-Азиз отметил, что Хабиб встретится с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Глава UFC Дана Уайт готов организовать этот бой.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона UFC, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.
Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.
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