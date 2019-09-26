Стало известно, когда пройдет следующий бой Хабиба

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда состоится следующий поединок россиянина.

Хабиб Нурмагомедов

"Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель", - сказал Магомедов, чьи слова цитирует ТАСС.

По данным СМИ, следующим соперником Нурмагомедова может стать Тони Фергюсон. В то же время менеджер россиянина Али Абдель-Азиз отметил, что Хабиб встретится с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Глава UFC Дана Уайт готов организовать этот бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона UFC, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

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