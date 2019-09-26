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27 сентября • обновлено в 19:17
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Стало известно, когда пройдет следующий бой Хабиба

2.3т Читать материал на украинском

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда состоится следующий поединок россиянина.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

"Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель", - сказал Магомедов, чьи слова цитирует ТАСС.

По данным СМИ, следующим соперником Нурмагомедова может стать Тони Фергюсон. В то же время менеджер россиянина Али Абдель-Азиз отметил, что Хабиб встретится с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Глава UFC Дана Уайт готов организовать этот бой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона UFC, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

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Хабиб Нурмагомедов
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