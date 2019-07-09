Скандальная российская спортсменка сбежала в Украину

Российская фигуристка Анастасия Шаботова, прославившаяся после скандального заявления о допинге, на международных соревнованиях будет выступать за Украину.

Анастасия Шаботова

13-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Светланы Пановой в Москве, подала соответствующее прошение. Оно было удовлетворено на заседании президиума столичной федерации фигурного катания на коньках, протокол которого размещен на официальном сайте организации.

В январе 2019 года Шаботова во время прямого эфира в Instagram отметила, что для стабильных выступлений спортсменам необходим допинг. При этом фигуристка подчеркнула, что использовать нужно только "правильные" добавки.

Позже Шаботову в слезах заставили объясниться за слова про допинг в России.

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