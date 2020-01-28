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28 января • обновлено в 04:54
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Секс с бывшим: 11-кратную чемпионку мира заразили допингом

1.1т
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11-кратную чемпионку мира в гонках на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант признали невиновной в допинг-скандале после того, как в ее организме были найдены запрещенные вещества, которые спортсменка объяснила сексом.

У 27-летней спортсменки был обнаружен лигандрол. По словам каноистки, допинг попал в ее организм после секса с бывшим парнем. Спортсменка заявила, что это произошло в результате интенсивного обмена жидкостями.

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Секс с бывшим: 11-кратную чемпионку мира заразили допингом

Instagram Лоренс Венсан-Лапуант

Сайт Международной федерации каноэ 27 января сообщил, что канадка не употребляла допинг сознательно. Были приняты во внимания ее показания, исходя из которых был сделан вывод, что Венсан-Лапуант стала жертвой заражения третьей стороной. Ей разрешили возобновить тренировки и вернуться к соревнованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легкоатлетка Екатерина Табашник, выступающая в прыжках в высоту, была дисквалифицирована за употребление допинга на 19 месяцев.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
допинговый скандал
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