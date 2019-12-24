Сдача боя? Серроне сделал резкое заявление по поединку с Конором

Американский боец смешанных единоборств Дональд "Ковбой" Серроне опроверг слухи о том, что его вознаградят за сдачу боя против Конора МакГрегора.

"Вокруг происходит куча всякого д*рьма, люди продолжают говорить мне, что слышали, будто я собираюсь сдать бой. Всех денег мира не хватит, чтобы заставить меня пойти на этот шаг. После такого я не смогу посмотреть себе в глаза. Я лучше буду драться бесплатно, чем получу деньги за умышленный проигрыш", – заявил Серроне агентству MMAFighting.

Дональд "Ковбой" Серроне MMA Mania

После того, как бой против МакГрегора был утвержден, американского бойца часто называют трамплином для ирландца, победа которого над Серроне придаст ему уверенности в следующем поединке против Нурмагомедова или Масвидаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ужасной травмой завершился поединок смешанных единоборств на турнире Combate Americas в Лиме.

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