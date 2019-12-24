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24 декабря • обновлено в 11:52
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Сдача боя? Серроне сделал резкое заявление по поединку с Конором

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Американский боец смешанных единоборств Дональд "Ковбой" Серроне опроверг слухи о том, что его вознаградят за сдачу боя против Конора МакГрегора.

"Вокруг происходит куча всякого д*рьма, люди продолжают говорить мне, что слышали, будто я собираюсь сдать бой. Всех денег мира не хватит, чтобы заставить меня пойти на этот шаг. После такого я не смогу посмотреть себе в глаза. Я лучше буду драться бесплатно, чем получу деньги за умышленный проигрыш", – заявил Серроне агентству MMAFighting.

Дональд "Ковбой" Серроне

Дональд "Ковбой" Серроне

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После того, как бой против МакГрегора был утвержден, американского бойца часто называют трамплином для ирландца, победа которого над Серроне придаст ему уверенности в следующем поединке против Нурмагомедова или Масвидаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ужасной травмой завершился поединок смешанных единоборств на турнире Combate Americas в Лиме.

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Темы
UFC MMA
Персона
Конор МакГрегор
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