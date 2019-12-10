Россию исключили из Олимпийских игр и чемпионатов мира: спортивные итоги 9 декабря

Россию на четыре года отстранили от всех международных соревнований, а форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук рассказал о войне с Россией.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 9 декабря.

Кроме того, Андрей Шевченко рассказал о подготовке сборной Украины к Евро-2020. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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