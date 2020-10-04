Чемпиона мира из России нокаутировали за 14 секунд первым же ударом. Видео

Многократный чемпион мира по дзюдо и самбо среди мастеров в супертяжелой весовой категории Тимур Магдиев потерпел разгромное поражение на турнире Fight Nights Global.

Поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) против 44-летнего Юрия Киселева завершился на 14-й секунде. Первый же удар Киселева попал в челюсть 52-летнему сопернику. Боец как подкошенный рухнул на настил.

Рефери был вынужден прекратить поединок. Это один из самых быстрых нокаутов в истории промоушена Fight Nights Global.

Киселев одержал шестую победу, также у него пять поражений. У Магдиева 15 побед и три поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне американский боксер Хосе Сепеда (33-2, 26 КО) победил жестким нокаутом представителя Беларуси Ивана Баранчика (20-2, 13 КО) в бою за пояс WBC Silver в первом полусреднем весе.