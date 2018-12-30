Знаменитый российский чемпион опозорился на финише, лишив себя "золота" - видеофакт

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поскользнулся на финише 1/4 финала конькового спринта на знаменитом турнире "Тур де Ски".

Россиянин лидировал большую часть забега, но на финишном повороте потерял ритм и поскользнулся. На видео видно, как Сергей (23-й номер) устоял на ногах, но не смог побороться за выход в 1/2 финала, финишировав пятым в своём забеге.

Устюгов является победителем многодневной гонки "Тур де Ски" сезона-2016/17. Соревнования в сезоне-2018/19 проходят с 29 декабря по 6 января. Первый этап начался в итальянской Тоблахе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на 3-м этапе Кубка мира по биатлону с россиянином Матвеем Елисеевым случился очень неприятный момент. Биатлонист сборной России в одном из поворотов упал, сломав лыжу. Заменив инвентарь, спортсмен расположился на последней позиции.