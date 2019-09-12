Путин встретился с Хабибом и высказался про удушение американца

Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.

Спортсмен приехал в аэропорт вместе с отцом Абдулманапом. Путин обратился к Нурмагомедову-старшему, поздравил его с победой сына и назвал того "сильным, крепким бойцом".

После этого политик оценил победу Нурмагомедова над американцем Дастином Порье:

"Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел, хороший удушающий прием", - цитирует Путина "Р-Спорт".

Путин также отдельно высказался о приеме, с помощью которого российский боец заставил Порье сдаться. Он назвал его "классическим", а также заметил, что Нурмагомедов не давил американцу на горло.

"Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", — резюмировал президент

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

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