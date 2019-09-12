Главная Новости
12 сентября • обновлено в 20:00
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Путин встретился с Хабибом и высказался про удушение американца

1.4т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.

Спортсмен приехал в аэропорт вместе с отцом Абдулманапом. Путин обратился к Нурмагомедову-старшему, поздравил его с победой сына и назвал того "сильным, крепким бойцом".

После этого политик оценил победу Нурмагомедова над американцем Дастином Порье:

"Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел, хороший удушающий прием", - цитирует Путина "Р-Спорт".

Путин также отдельно высказался о приеме, с помощью которого российский боец заставил Порье сдаться. Он назвал его "классическим", а также заметил, что Нурмагомедов не давил американцу на горло.

"Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", — резюмировал президент

Новости
Стадион в Днепре спел хит про Путина на матче сборной Украины — опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября Нурмагомедов повторно защитил пояс чемпиона, одолев в третьем раунде удушающим приемом Дастина Порье.

Отметим, что после встречи дагестанец вновь, как и в бою с МакГрегором, выпрыгнул из сетки, окружающую октагон.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир Путин Хабиб Нурмагомедов
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
15
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Путька приехал лизнуть чуркам как обычно а русских давно продал))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel