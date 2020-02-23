Прыгун в высоту с одной ногой стал вице-чемпионом мира, собрав миллионы просмотров в сети

Южноафриканский спортсмен Обед Лехехле произвел фурор своим прыжком в категории T42 (повреждения ног наибольшей тяжести).
Эпизод случился на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров с инвалидностью, который проходил в Ноттвиле, Швейцария. Прыгун отбросил костыль и на одной ноге поскакал к планке, установленной на высоте 162 см.
Этот прыжок принес уроженцу Блюфонтейна серебряную медаль, а также сотни комментариев и миллионы просмотров в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, британец с инвалидностью Джош Лендман прославился на всю страну после того, как принял участие в знаменитом забеге Tough Mudder. Это так называемые соревнования на выживание, которые считаются одними из самых жестоких в мире.
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