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23 февраля • обновлено в 21:45
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Прыгун в высоту с одной ногой стал вице-чемпионом мира, собрав миллионы просмотров в сети

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Южноафриканский спортсмен Обед Лехехле произвел фурор своим прыжком в категории T42 (повреждения ног наибольшей тяжести).

Эпизод случился на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров с инвалидностью, который проходил в Ноттвиле, Швейцария. Прыгун отбросил костыль и на одной ноге поскакал к планке, установленной на высоте 162 см.

Прыгун в высоту с одной ногой завоевал "серебро" ЧМ

Этот прыжок принес уроженцу Блюфонтейна серебряную медаль, а также сотни комментариев и миллионы просмотров в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, британец с инвалидностью Джош Лендман прославился на всю страну после того, как принял участие в знаменитом забеге Tough Mudder. Это так называемые соревнования на выживание, которые считаются одними из самых жестоких в мире.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легкая атлетика
Место
Швейцария
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