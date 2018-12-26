МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Подозреваемый в кошмарном убийстве вице-чемпионки России арестован

1.1тЧитать материал на украинском

В Тольятти арестован подозреваемый в убийстве 16-летней Сафии Аскаровой, серебряной медалистки чемпионата России по плаванию среди юниоров.

Сафия Аскарова (крайняя слева)

Сафия Аскарова (крайняя слева)

Zvezda-fc.ru

16-летний молодой человек, имя которого не называется, проведет ближайшие два месяца в тюрьме по решению Автозаводского районного суда, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России.

Подозреваемый некоторое время встречался с Аскаровой, однако девушка его бросила. В день убийства между ними возникла ссора, в ходе которой парень нанес девушке 14 ножевых ранений в шею и туловище.

Новости
Отрезали пенис: бразильского футболиста убили после жестоких пыток

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти спортсменки стало известно 24 декабря. Тело Аскаровой нашли в Автозаводском районе города с колото-резаными ранениями.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги