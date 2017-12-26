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"Перепись тварей": ведущих спортсменов России "облили грязью" за унижение перед Путиным

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Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко и телекомментатор Дмитрий Губерниев вошли в инициативную группу по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России.

Собрание состоялось 26 декабря. Сам Путин на нем не присутствовал из-за загруженного графика.

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Такое унизительное отношение ведущих спортсменов России вызвало бурю возмущения в сетях. Россияне называют эту группу "переписью тварей" и задают риторический вопрос, когда закончится этот "гребаный позор"

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Алина Кабаева, которой приписывают роман с президентом РФ Владимиром Путиным, вызверилась на Международный олимпийский комитет.

Персоны
Федор ЕмельяненкоДмитрий ГуберниевВладимир Путин
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