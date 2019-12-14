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16 декабря • обновлено в 12:30
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Parimatch разыгрывает 5 поездок на двоих в Татры

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Parimatch объявляет о старте крутой акции "Ставка на зиму", которая станет настоящим предновогодним подарком и не даст заскучать в холодные зимние будни. Акция стартовала 9 декабря и продлиться до 29 декабря. Так что есть еще масса времени, чтобы выиграть невероятные призы от Parimatch.

Среди подарков много интересного, это бездепозитные бонусы, бонусы к депозиту, бонусы в казино, а также суперпризы. Каждый участник может выиграть поездка на двоих в Татры, iPhone 11 Pro Max 256GB, Смартфон Samsung Galaxy Note 10 N970F Black, Телевизор Samsung 43" 4K Smart TV и многое другое. Сумма призового фонда – 600 тысяч долларов. Так что подарков хватит на всех.

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Parimatch разыгрывает 5 поездок на двоих в Татры

Необходимо лишь нажать кнопку "Участвовать" и начать набирать баллы. Они начисляются за выигрышные ставки на акционные виды спорта, которые будут устанавливаться каждую неделю. Баллы можно заработать за выигрышные ординарные с коэффициентом 1,5 и выше, а также за удачные ставки на акционные экспрессы.

За выигрышный ординар со ставкой от 1 доллара начисляется – 10 баллов. Ставка от 3 долларов принесет 40 баллов, от 10 долларов – 150 баллов и от 50 долларов – 850 баллов. Экспрессы же принесут вдвое больше баллов.

Сами же призы распределяются случайным образом при прокрутке специального спина. Чтобы прокрутить его один раз и выиграть приз достаточно заработать всего 10 баллов. То есть, все призы можно получить, играя именно на акционном балансе.

Каждую неделю будут определяться три акционных вида спорта, на которые и нужно будет делать ставки. Даты игровых недель такие: 9-15 декабря, 16-22 декабря и 23-29 декабря.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
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