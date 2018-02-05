Они их используют: Невзоров назвал основной прокол России в допинговом скандале

Российские чиновники ни сделали ничего для защиты своих спортсменов во время допингового скандала. Кроме того, РФ позорно попалась на наличии государственной системы использования спортсменами запрещенных веществ.

Такое мнение в комментарии "Эху Москвы" выразил известный публицист Александр Невзоров.

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"Путин попросил прощения у спортсменов. Никто не понял, зачем это было сделано, хотя сделано благородно и верно вне зависимости от отношения к Путину. Государство и спецслужбы действительно должны прикрывать и охранять тех, кем пользуются. Хватит, наконец, кривляться, нужно признать, что спорт и допинг это синонимы. Спорт без допинга будет отброшен в 60-е годы, станет скучным и как бизнес, и как политика. Поэтому государство должно прикрывать своих спортсменов. Раз уж спорт возвели в его витрину, значит, государство должно было делать все для того, чтобы правда о допинге не всплыла наружу", – сказал Невзоров.

Как сообщал "Обозреватель", Международный олимпийский комитет отказался приглашать на Олимпиаду-2018 оправданных российских допингистов.