УкрEngРус
ЭкономикаШоу

Они их используют: Невзоров назвал основной прокол России в допинговом скандале

2.9тЧитать новость на украинском

Российские чиновники ни сделали ничего для защиты своих спортсменов во время допингового скандала. Кроме того, РФ позорно попалась на наличии государственной системы использования спортсменами запрещенных веществ.

Такое мнение в комментарии "Эху Москвы" выразил известный публицист Александр Невзоров.

Новости
Российским хоккеисткам сорвали тренировку в Пхенчхане

"Путин попросил прощения у спортсменов. Никто не понял, зачем это было сделано, хотя сделано благородно и верно вне зависимости от отношения к Путину. Государство и спецслужбы действительно должны прикрывать и охранять тех, кем пользуются. Хватит, наконец, кривляться, нужно признать, что спорт и допинг это синонимы. Спорт без допинга будет отброшен в 60-е годы, станет скучным и как бизнес, и как политика. Поэтому государство должно прикрывать своих спортсменов. Раз уж спорт возвели в его витрину, значит, государство должно было делать все для того, чтобы правда о допинге не всплыла наружу", – сказал Невзоров.

Как сообщал "Обозреватель", Международный олимпийский комитет отказался приглашать на Олимпиаду-2018 оправданных российских допингистов.

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на Обозревателе.

Тема
допинговый скандал
Персона
Александр Невзоров
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости