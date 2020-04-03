"Он даже не подумал": Хабиба высмеяли в России за отказ от UFC 249

Известный российский комментатор Василий Уткин признался, что стал хуже относиться к бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

Журналист высмеял чемпиона легкого веса из-за того, что тот не смог внятно объяснить свой отказ выходить на бой против американца Тони Фергюсона.

Хабиб Нурмагомедов

"Хабиб и его семья определяют свои риски, в том числе и риски здоровья. Они распространяются не только на бой, но и на риски карантина, на что угодно. Человек в своем праве. Но можно ведь объяснять свои действия нормально. Хабиб об этом даже не подумал. Я стал хуже думать о Нурмагомедове вследствие всей этой истории", – цитирует Уткина Sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин жестко прошелся по лучшему футболисту России Артему Дзюбе, рассказав о его выходках в начале карьере.

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