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3 апреля • обновлено в 21:26
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"Он даже не подумал": Хабиба высмеяли в России за отказ от UFC 249

1.4т
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Известный российский комментатор Василий Уткин признался, что стал хуже относиться к бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

Журналист высмеял чемпиона легкого веса из-за того, что тот не смог внятно объяснить свой отказ выходить на бой против американца Тони Фергюсона.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

"Хабиб и его семья определяют свои риски, в том числе и риски здоровья. Они распространяются не только на бой, но и на риски карантина, на что угодно. Человек в своем праве. Но можно ведь объяснять свои действия нормально. Хабиб об этом даже не подумал. Я стал хуже думать о Нурмагомедове вследствие всей этой истории", – цитирует Уткина Sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин жестко прошелся по лучшему футболисту России Артему Дзюбе, рассказав о его выходках в начале карьере.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персоны
Василий Уткин Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пpидурок уткин это не "в России высмеяли"
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