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Нокаут первым ударом: Емельяненко позорно проиграл чемпионский бой

24.5тЧитать материал на украинском

Легендарный российский боец Федор Емельяненко (38-6) проиграл бой против американца Райана Бейдера (27-5) на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния) .

Поединок состоялся 27 января и продлился всего 35 секунд. 35-летний Бейдер отправил 42-летнего Емельяненко в нокаут первым же ударом и стал чемпионом Belltor в тяжелом весе.

Ранее он завоевал титул в полутяжелом весе и стал первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях одновременно.

(чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

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Ранее Емельяненко заявил, что собирается уйти из спорта после поединка с американцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко жестко прошелся по экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору МакГрегору за его резкие высказывания перед боями.

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Тема
MMA
Персона
Федор Емельяненко
Место
США
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Комментарии
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14
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Что бы позорно проиграть- надо сначала до финала дойти!Хохлосвиньям это не под силу!
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3
2
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Показательно, что кацапский увалень был побит американцем и грохнулся на настил, как мешок с коровьим гавном. У комментаторов аж голос поменялся о того, что Емеля получил звиздюлей! А как они перед началом поединка храбрились: "болеем за Федора, держим кулачки, последний император!" Так вам и надо, кацапопидары!
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4
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Галицький Данило
Галицький Данило
Корешка хуйла отправили в хуйловский райок!
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