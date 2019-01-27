Нокаут первым ударом: Емельяненко позорно проиграл чемпионский бой

Легендарный российский боец Федор Емельяненко (38-6) проиграл бой против американца Райана Бейдера (27-5) на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Гран-при Bellator 214 в Инглвуде (Калифорния) .

Поединок состоялся 27 января и продлился всего 35 секунд. 35-летний Бейдер отправил 42-летнего Емельяненко в нокаут первым же ударом и стал чемпионом Belltor в тяжелом весе.

Ранее он завоевал титул в полутяжелом весе и стал первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях одновременно.

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Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

Емельяненко - Бейдер

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Ранее Емельяненко заявил, что собирается уйти из спорта после поединка с американцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко жестко прошелся по экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору МакГрегору за его резкие высказывания перед боями.

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