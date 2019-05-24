"Ничего бы не менял": легендарный велогонщик откровенно рассказал о допинге

Семикратный победитель престижной велогонки Тур де Франс американец Лэнс Армстронг считает, что если бы он в свое время не рассказал о применении допинга, никто бы никогда об этом не узнал и его бы не наказали столь сурово.

"Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы победить. Это не было законно, но я бы не стал ничего менять, даже потеряв кучу денег, и перейдя из разряда героя в ноль", - откровенно заявил Армстронг авторитетной британской газете The Guardian.

Лэнс Армстронг

"Прежде всего, не стал бы менять усвоенные уроки. Но я бы не усвоил их, если бы действовал другим образом. Меня не стали бы преследовать и наказывать, веди я себя иначе.

Если бы я просто употреблял допинг и молчал, ничего бы и не случилось. Ничего из этого. Я просил, предлагал им преследовать меня. Это была легкая цель", - откровенно рассказал американский велогонщик.

Лэнс Армстронг является одним из самых известных велогонщиков в истории. В 2012 году американец был дисквалифицирован за применение допинга; все его многочисленные победы были аннулированы, в том числе и 7 титулов победителя Тур де Франс и бронзовая олимпийская медаль Игр в Сиднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России разработали новую биологическую добавку для спортсменов, которая станет заменой запрещенному препарату мельдоний.

Об этом заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. При этом он не считает вещество допингом.

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