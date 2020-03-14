Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио (24 июля по 9 августа) состоятся как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса.
Синдзо Абэ
"Мы преодолеем распространение инфекции и проведем Олимпиаду без проблем, как и планировалось", — приводит BBC слова премьер-министра.
Абэ уточнил, что окончательно решение остается за Международным олимпийским комитетом.
Отметим, что на момент публикации новости в Японии зарегистрировано 804 случая заражения коронавирусом. Умерло 22 человека.
Статистика распространения коронавируса в Японии на 14 марта
worldometers.info
Как заявил член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады-2020 Харуюки Такахаси Летние ОИ могут перенести на год или два.
Ранее организаторы Игр в Токио рассматривали возможность проведения Олимпиады без зрителей, исключительно в телевизионном формате.
Экс-президент Всемирного антидопингового агентства Дик Паунд сообщил, что решение о проведении Олимпиады в Японии должны принять не позднее конца мая
Также стало известно при каких условиях Олимпиада-2020 может быть отменена. При этом возможная отмена обойдется Японии в 74,2 млрд долларов.
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