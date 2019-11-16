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16 ноября • обновлено в 16:32
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Неизвестный расстрелял зрителей на футбольном матче в США - опубликовано видео

2.2т
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Во время матча по американскому футболу в Нью-Джерси между командами средних школ Плезентвиля и Кэмдена на трибунах началась стрельба.

Как сообщает NJ.com, в ходе происшествия пострадали два человека: взрослый мужчина и ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. Оба раненых были доставлены в больницу. Окружной прокурор Дэймон Тайнер заявил, что не знает, угрожает ли что-то жизни пострадавших, однако назвал их повреждения серьезными.

Позже в сети появилось видео, на котором видно, как зрители и футболисты разбегаются, услышав выстрелы. Игра была остановлена в третьей четверти.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в канадском городе Торонто во время чемпионского парада команды "Торонто Рэпторс", впервые в своей истории завоевавшей чемпионство НБА, произошла стрельба. В результате пострадали 4 человека.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
США Джерси-Сити
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