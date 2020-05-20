Главная Новости
20 мая • обновлено в 12:14
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Не успевали хоронить": Хабиб рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

2.2т
Читать материал на украинском

Российский боец Хабиб Нурмагомедов ответил на комментарий подписчика в Instagram, который назвал коронавирус аферой, рассказав о сложной ситуации с пандемией в Дагестане.

"У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей из моего села оказались в больнице. В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты", – написал Нурмагомедов в социальной сети.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

@khabib_nurmagomedov

Напомним, что отец Хабиба заболел коронавирусом и сейчас находится в одной из больниц Москвы в критическом состоянии. Он неделю пролежал в искусственной коме, а когда был выведен из нее, то не мог разговаривать и двигаться. Позже его состояние вновь ухудшилось, в результате чего Абдулманапа подключили к аппарату ЭКМО.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Анжи" Шамиль Лахиялов рассказал об ужасах коронавируса в Дагестане.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Tricked
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion с форой в -1,5 карты
1.70 Сделать ставку
G2
VS
Heroic
Победа Heroic с форой в +1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Team Spirit
VS
AVEZ
Победа Team Spirit с форой в -3,5 раунда
1.75 Сделать ставку
Team Secret
VS
Apeks
Победа Team Secret
1.70 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Chaos
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Хайденхайм
VS
Вехен
Обе забьют
1.72 Сделать ставку
Нюрнберг
VS
Эрцгебирге
1х и обе забьют
2.09 Сделать ставку
Astralis
VS
Heroic
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
Salamander
VS
AGO
Победа Salamander
1.87 Сделать ставку