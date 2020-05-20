"Не успевали хоронить": Хабиб рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

Российский боец Хабиб Нурмагомедов ответил на комментарий подписчика в Instagram, который назвал коронавирус аферой, рассказав о сложной ситуации с пандемией в Дагестане.

"У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей из моего села оказались в больнице. В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты", – написал Нурмагомедов в социальной сети.

Хабиб Нурмагомедов @khabib_nurmagomedov

Напомним, что отец Хабиба заболел коронавирусом и сейчас находится в одной из больниц Москвы в критическом состоянии. Он неделю пролежал в искусственной коме, а когда был выведен из нее, то не мог разговаривать и двигаться. Позже его состояние вновь ухудшилось, в результате чего Абдулманапа подключили к аппарату ЭКМО.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Анжи" Шамиль Лахиялов рассказал об ужасах коронавируса в Дагестане.

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