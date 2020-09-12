МОК шокирован казнью чемпиона в Иране

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на казнь иранского борца Навида Афкари.

Спортивные чиновники шокированы тем, что Тегеран оставил их призывы о помиловании без ответа.

"Казнь борца Навида Афкари в Иране – это очень печальная новость. МОК шокирован сегодняшним известием. Президент МОК Томас Бах на этой неделе лично обратился к Верховному лидеру и президенту Ирана с просьбой о помиловании Навида Афкари, уважая при этом суверенитет Исламской Республики Иран. Глубоко огорчает, что просьбы спортсменов всего мира, совместная работа МОК, НОК Ирана, United World Wrestling и Национальной федерации борьбы не достигли цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари", – сказано в сообщении на официальном сайте Комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнен в субботу, 12 сентября

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