МОК поддержал новые санкции против России

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал идею сокращения квот на Игры для национальных федераций, которые имеют проблемы с соблюдением антидопинговых правил.

По информации издания, глава МОК Томас Бах призвал строже бороться с допингом и привел в пример Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF), которая лишила некоторые страны квот на чемпионат мира и Олимпиаду.

"Хотел бы отметить подход, который применяет IWF, сокращая квоты для стран с большим количеством антидопинговых нарушений. Исполком МОК одобрил такой подход, мы поддерживаем его", — цитирует Insidethegames Баха.

В апреле Международная федерация тяжелой атлетики сообщила, что сборные России, Казахстана, Азербайджана, Армении и Белоруссии, спортсмены которой совершили 20 и более нарушений антидопинговых правил с 2008 по 2012 год, будут представлены на Играх-2020 максимум двумя спортсменами — одним мужчиной и одной женщиной.