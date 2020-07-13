Менеджер Хабиба о росСМИ: это абсолютная ложь

Менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опроверг информацию о том, что его клиент решил завершить карьеру.

Представитель бойца отметил, что некоторые российские СМИ опубликовали неправдивые сообщения о будущем Нурмагомедова-младшего.

Али Абдель-Азиз в Twitter опроверг завершение карьеры Хабибом

"Некоторые российские СМИ сообщили, что я сказал, будто Хабиб завершил карьеру. Это абсолютная ложь. Хабиб скорбит по отцу (Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля в возрасте 57 лет – ред.). Я хочу, чтобы все относились к ситуации с уважением и не давали ложных новостей. Все, чего захочет Хабиб, я поддержу на 100%. Он мой брат, а в жизни есть гораздо более важные вещи, чем бои", – написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Twittter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца, поблагодарив за поддержку народы Дагестана и Чечни.