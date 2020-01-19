Главная Новости
19 января • обновлено в 09:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

МакГрегор - Серроне: весь бой на видео

МакГрегор - Серроне: весь бой на видео
Встреча завершилась досрочно
1.4т Читать материал на украинском

Экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору МакГрегору хватило 40 секунд, чтобы добыть эффектную победу над американцем Дональдом Серроне.

Главный бой турнира UFC 246 прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился в первом же раунде.

36-летний Ковбой не смог справится с мощнейшим натиском ирландца и был нокаутирован. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полную запись этого поединка.

Новости
Боксер забился в конвульсиях после кошмарного нокаута в первом раунде

Как сообщал OBOZREVATEL, Серроне был срочно госпитализирован после нокаута от МакГрегора

Сам Конор ярко прокомментировал свою победу, заявив, что "Король вернулся!".

вой последний поединок Конор провел в октябре 2018, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
UFC МакГрегор – Серроне
Персона
Конор МакГрегор
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги