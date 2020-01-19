МакГрегор - Серроне: весь бой на видео

Экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору МакГрегору хватило 40 секунд, чтобы добыть эффектную победу над американцем Дональдом Серроне.

Главный бой турнира UFC 246 прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился в первом же раунде.

36-летний Ковбой не смог справится с мощнейшим натиском ирландца и был нокаутирован. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полную запись этого поединка.

Новости Боксер забился в конвульсиях после кошмарного нокаута в первом раунде

Как сообщал OBOZREVATEL, Серроне был срочно госпитализирован после нокаута от МакГрегора

Сам Конор ярко прокомментировал свою победу, заявив, что "Король вернулся!".

вой последний поединок Конор провел в октябре 2018, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

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