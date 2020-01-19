МакГрегор - Серроне: весь бой на видео

Экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору МакГрегору хватило 40 секунд, чтобы добыть эффектную победу над американцем Дональдом Серроне.
Главный бой турнира UFC 246 прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился в первом же раунде.
36-летний Ковбой не смог справится с мощнейшим натиском ирландца и был нокаутирован. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полную запись этого поединка.
Как сообщал OBOZREVATEL, Серроне был срочно госпитализирован после нокаута от МакГрегора
Сам Конор ярко прокомментировал свою победу, заявив, что "Король вернулся!".
вой последний поединок Конор провел в октябре 2018, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.
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