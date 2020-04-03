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3 апреля • обновлено в 10:52
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"Люди тупые": Хабиб гневно ответил критикам из-за боя с Фергюсоном на UFC 249

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов гневно отреагировал на критику фанатов за его отказ вылетать в США на поединок против Тони Фергюсона.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе жестко высмеял болельщиков, заявив, что невозможно просто так уехать из России и въехать в Америку.

"Тысячи людей умирают от коронавируса. Люди тупые. Они думают, что сейчас я должен позвонить Владимиру Путину, чтобы он мне разрешил вылететь из России на частном самолете. Потом я должен позвонить Дональду Трампу, чтобы он мне разрешил въехать в США. Это сумасшествие. Кино", – сказал Хабиб в интервью ESPN MMA.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт заявил, что не удивлен отказу Хабиба Нурмагомедова лететь на бой с Тони Фергюсоном.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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