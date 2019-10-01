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1 октября • обновлено в 21:10
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Лидер сборной Украины снялся с чемпионата мира по легкой атлетики

1.4т Читать материал на украинском

Один из лидеров сборной Украины по легкой атлетике Богдан Бондаренко снялся с квалификации чемпионата мира, который в эти дни проходит в столице Катара, Дохе.

Лидер сборной Украины снялся с чемпионата мира по легкой атлетики

Чемпион Европы, мира и Европейских игр по прыжкам в высоту жаловался на боли в колене при разминке. В первой попытке Бондаренко прервал разбег и отказался продолжать выступления.

Победитель "Бриллиантовой лиги" Андрей Проценко не смог преодолеть сито квалификации, взяв лишь высоту 2,26.

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В июне этого года Бондаренко принял решение не выходить в сектор в полуфинале командных соревнований на Европейских играх-2019.

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Тема
легкая атлетика
Персона
Богдан Бондаренко (спортсмен)
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