Красивейшая украинская спортсменка выиграла турнир по каратэ в Чили

Две медали завоевала сборная Украины по каратэ на турнире Karate1 Serie A в Сантьяго (Чили). При этом лидер команды Анжелика Терлюга принесла украинской сборной высшую, золотую награду.

Анжелика Терлюга - чемпионка соревнований в Чили Facebook Анжелики Терлюги

Как сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ, 27-летняя одесситка на пути к первому месту в категории до 55 кг победила спортсменок из Турции (2:1), Италии (5:3), Египта (3:0), а в финале турнира обыграла давнюю конкурентку итальянку Сару Кардин (2:0).

Победное выступление Анжелики Терлюги в Чили Facebook Анжелики Терлюги

Еще одну медаль и важные зачетные очки в олимпийский рейтинг принесла Галина Мельник (до 68 кг). Львовская каратистка завоевала "бронзу". В ее активе победа над филиппинкой (5:0), поражение от представительницы Азербайджана (2:3) и успех в противостояниях со спортсменками из ЮАР и Египта (оба – 3:0).

Анжелика Терлюга и Галина Мельник Украинская федерация каратэ

Серия А Karate1 – вторая по значимости серия рейтинговых турниров, проводящихся под эгидой Всемирной федерации каратэ.

Следующий этап серии пройдет 9-21 июня в Стамбуле (Турция).

Отметим, что в 2020 году каратэ дебютирует в олимпийской программе на Играх в Токио, где сборная Украины имеет хорошие шансы на медали.

Анжелика Терлюга Facebook Анжелики Терлюги

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анжелика Терлюга, которую называют одной из красивейших украинских спортсменок, была признана лучшей каратисткой всех времен в весовой категории до 55 килограммов..

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