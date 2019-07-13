Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла чемпионат Европы

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, обладающая негласным статусом самой красивой легкоатлетки Украины, выиграла "золото" открытого чемпионата Европы U-23 в Швеции.
21-летнней киевлянке покорилась высота 1.97 м. Второе место зянала немка Кристина Хонзель. "Бронза" в активе прыгуньи из Греции Эллы Юннилы с результатом 1.92 м.
Gold medal: successfully defended in #Gavle2019!— European Athletics (@EuroAthletics) 13 июля 2019 г.
Ukraine's Yuliya Levchenko finishes her age-group career with another victory in the high jump with 1.97m. pic.twitter.com/5qcrpbzkxM
Ранее Левченко восхитила сеть своими фото с отдыха. Юля выложила снимки с пляжа, где она лежа в бикини на шезлонге нежится под южным солнцем. Поклонников украинки поразили ее формы, скрытые под маленьким купальником.
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