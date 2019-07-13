Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла чемпионат Европы

33.2т Читать материал на украинском

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, обладающая негласным статусом самой красивой легкоатлетки Украины, выиграла "золото" открытого чемпионата Европы U-23 в Швеции.

21-летнней киевлянке покорилась высота 1.97 м. Второе место зянала немка Кристина Хонзель. "Бронза" в активе прыгуньи из Греции Эллы Юннилы с результатом 1.92 м.

Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла чемпионат Европы

Красивейшая легкоатлетка Украины выиграла чемпионат Европы

Новости
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко взяла "серебро" Бриллиантовой лиги

Ранее Левченко восхитила сеть своими фото с отдыха. Юля выложила снимки с пляжа, где она лежа в бикини на шезлонге нежится под южным солнцем. Поклонников украинки поразили ее формы, скрытые под маленьким купальником.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.

Тема
легкая атлетика
Персона
Юлия Левченко
Место
Швеция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
5
Смешно
34
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel