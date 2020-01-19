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19 января • обновлено в 09:16
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"Король вернулся!" МакГрегор прокомментировал победу над Серроне

"Король вернулся!" МакГрегор прокомментировал победу над Серроне
Встреча завершилась, едва успев начавшись
1.2т Читать материал на украинском

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор прокомментировал свою победу в бою против Дональда Серроне.

"Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю. Я первый боец в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе. Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше", – заявил Макгрегор в прямом эфире с октагона T-Mobile Arena.

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Серроне срочно госпитализирован после нокаута от МакГрегора

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец Конор МакГрегор (22-4) победил американца Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в первом раунде на турнире UFC 246. Позже появилось видео страшного нокаута.

Свой последний поединок Конор провел в октябре 2018, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

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Читайте все новости по теме "МакГрегор – Серроне" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
МакГрегор – Серроне UFC
Персона
Конор МакГрегор
Место
США
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