"Король вернулся!" МакГрегор прокомментировал победу над Серроне

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор прокомментировал свою победу в бою против Дональда Серроне.

"Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю. Я первый боец в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе. Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше", – заявил Макгрегор в прямом эфире с октагона T-Mobile Arena.

Who do y’all want to see Conor McGregor fight next????#UFC246 | #UFC | #ConorMcgegor | @YKSports23 | pic.twitter.com/PUISrGnMuu