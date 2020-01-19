"Король вернулся!" МакГрегор прокомментировал победу над Серроне

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор прокомментировал свою победу в бою против Дональда Серроне.
"Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю. Я первый боец в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе. Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше", – заявил Макгрегор в прямом эфире с октагона T-Mobile Arena.
Who do y’all want to see Conor McGregor fight next????#UFC246 | #UFC | #ConorMcgegor | @YKSports23 | pic.twitter.com/PUISrGnMuu— Young Kings Sports (@YKSports23) January 19, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец Конор МакГрегор (22-4) победил американца Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в первом раунде на турнире UFC 246. Позже появилось видео страшного нокаута.
Свой последний поединок Конор провел в октябре 2018, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.
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