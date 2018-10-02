''Как кретины'': игроки сборной России оскандалились на ''Что? Где? Когда?''

Футболисты сборной России по футболу оскандалились во время репетиции передачи "Что? Где? Когда?". Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, братья Алексей и Василий Березуцкие и Олег Иванов пришли на программу после гулянки и едва не сорвали эфир.

Игра состоялась во время подготовки к чемпионату Европы во Франции в 2016 году. Генеральный директор компании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко вспомнила, как во время прогона игроки сборной России вели себя неподобающим образом.

"В день эфира они приходят на репетицию — попробовать сыграть (на других вопросах, конечно), попробовать микрофоны, кресла, рассадку и так далее. Приходят и садятся в полуразвалку, ведут себя как-то непонятно — у всех складывается ощущение, что накануне они, так сказать, хорошо повеселились. Начинается прогон, и я понимаю, что никакой игры не будет: они вяло отвечают на вопросы, версий никаких нет… Просто ужас, в общем: ведут себя, как кретины, которые вообще ничего не соображают", - возмутилась поведением спортсменов Стеценко в интервью Spletnik.ru.

Алексей и Василий Березуцкие Первый канал

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Соавтор "Что? Где? Когда?" не осталась в стороне и объяснила футболистам, как нужно вести себя в время передачи.

"Вы сюда, сволочи, зачем пришли? Кому вы нужны? Вы думаете, мы на вас будем тратить час эфирного времени, чтобы все поняли, какие вы кретины? Почему мы должны на вас таких смотреть? Если вы только сегодня проиграете, то можете убегать сразу, чтобы вас здесь никто не видел", - не стеснялась в выражениях Стеценко.

В итоге нужного эффекта жена основателя передачи Владимира Ворошилова таки добилась: сборная России победила телезрителей в интеллектуальном шоу со счетом 6:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России опозорилась на чемпионате мира.