Кадыров рассказал, что сделает с Емельяненко после поражения

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил "закинуть в подвал" бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко в случае его поражения в поединке с Магомедом Исмаиловым.

"Если проиграешь, я тебя в подвал закину", — сказал Кадыров в ответ на призыв Емельяненко не переживать о результате его боя с Исмаиловым. Глава Чечни дал бойцу несколько советов перед грядущим боем, в частности, отрабатывать защиту от тейкдаунов. Александр отметил, что ему достаточно один раз "зацепить" соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова пройдет в Москве 3 апреля. Уже определился телеканал, который покажет сражение.

Последний раз Емельяненко-младший дрался по правилам ММА 18 августа 2018 года с американцем Тони Джонсоном на Турнире WFCA. В поединке была зафиксирована ничья.

Всего на счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

8 января Александр устроил стычку в сети с Исмаиловым. Боец выложил афишу предстоящего боя и подписал ее так: "Буду бить лысую голову 3 апреля!".

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