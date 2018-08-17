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"Из-за россиянок": в олимпийском виде спорта изменили правила

4.4тЧитать новость на украинском

Международный союз конькобежцев (ISU) принял сенсационное решение об аннулировании всех мировых рекордов в фигурном катании. С сезона 2018/2019 достижения спортсменов будут считаться историческими.

ISU решился на такой шаг в связи с изменением системы оценок. Теперь элементы будут оцениваться по шкале от -5 до +5, а не с -3 до +3, как было раньше. Такой подход к оцениванию спортсменов был утвержден на конгрессе организации в июне текущего года, пишет "Спорт-Экспресс". Интересно, что организация называет мировые рекорды нынешнего сезона "лучшими результатами".

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Отметим, что система оценок в фигурном катании считается одной из самых неудачных в мире, из-за чего вокруг результатов соревнований возникает много споров. При этом в олимпийском виде спорта отмечается особое лоббирование российских интересов, а пост вице-президента ISU занимает представитель РФ Александр Лакерник.

В самой РФ изменения в оценочной шкале назвали "борьбой с доминированием россиянок".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Александра Трусова стала первой в истории, кто исполнил в произвольной программе два прыжка в четыре оборота.

Читайте все новости по теме "фигурное катание" на OBOZREVATEL.

Тема
фигурное катание
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