Хабиб по очкам проиграл Гэтжи последний бой в карьере

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов на момент остановки боя во втором раунде проигрывал американцу Джастину Гэтжи по очкам.

Встреча во второй пятиминутке завершилась победой россиянина удушающим приемом, но по судейским протоколам первого раунда Нурмагомедов уступил Гэтжи.

Лишь один судья – Дерек Клири – признал стартовую пятиминутку за Хабибом, 10-9. Два других арбитра – Бен Картлидж и Сэл Д’Амато – посчитали, что первый раунд выиграл Джастин. Они отдали американцу по 10 баллов, Хабиб получил от Бена и Сэла по 9 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFCДэйна Уайт восхитился боем россиянина Хабиба Нурмагомедова за звание абсолютного чемпиона в легком весе против американца Джастина Гетжи.

По словам главы промоушена, дагестанец получит бонус за лучшее выступление вечера.