Хабиб – Гэтжи: названы время и место боя

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпионский поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи состоится в октябре на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Первый турнир на острове в ОАЭ начался с UFC 251 12 июля и закончится 26 июля. Ожидается, что главным событием вторых соревнований в Абу-Даби, которые должны состояться в октябре, станет именно противостояние россиянина и американца.

"Хабиб будет следующим. Мы также ведем переговоры с Исраэлем Адесаньей, который может подраться с Пауло Костой, и договариваемся о возможном поединке между Чжан Вэйли и Роуз Намаюнас. Все главные бои, включая противостояние чемпиона и претендента номер один, пройдут на Бойцовском острове", – цитирует слова Уайта издание TheNational.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава UFC заявил, что дал Хабибу время, чтобы пережить смерть отца, который умер в начале июля.