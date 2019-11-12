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12 ноября • обновлено в 22:44
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"Это помогает ему снять стресс": Хабиб сделал неожиданное признание про Путина

"Это помогает ему снять стресс": Хабиб сделал неожиданное признание про Путина
Российский чемпион дал откровенное интервью
1.6т Читать материал на украинском

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным.

"Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты. Спросил у него, как он справляется со своей работой, живет в таком бешеном ритме. Путин ответил, что занимается спортом, плавает, уделяет внимание здоровому образу жизни. Это помогает ему снять стресс", – приводит слова Нурмагомедова RT.

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Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродный брат чемпиона Хабиба Абубакар Нурмагомедов проиграл инвалиду Давиду Заваде в дебютном бою на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

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Персоны
Хабиб Нурмагомедов Владимир Путин
Тег
Новости России
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Mega Death
Mega Death
Бог xoxлов ВВП))
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