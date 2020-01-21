Емельяненко арестован в России

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко был задержан за пьяный дебош в ночь на 21 января в пригороде Анапе.

Александр Емельяненко

Спортсмен устроил дебош на базе отдыха "Спорт", расположенной в анапском селе Супсех. Как сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на источник в оперативных службах региона, Емельяненко, приехавший туда на тренировки, был пьян и вел себя неадекватно.

В отношении бойца был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Александр арестован на 7 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января Александр Емельяненко устроил стычку в сети с соотечественником Магомедом Исмаиловы, с которым проведет поединок на турнире ACA 107.

Свой последний бой Александр выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде поединка.

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