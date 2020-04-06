Договорился с Путиным: глава UFC высказался о бое Хабиб – Фергюсон

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов точно не прилетит в США для участия в бою против Тони Фергюсона на турнире UFC 249.

Сначала известный инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что Уайт и президент РФ Владимир Путин договорились о прилете россиянина в Соединенные Штаты, но глава UFC опроверг эту информацию.

Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт и Тони Фергюсон

"Это неправда! Турнир состоится, но без Хабиба. Завтра я назову кард", – написал он в ответе на твит Хельвани.

Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow. — Dana White (@danawhite) April 6, 2020

Стоит отметить, что изначально турнир должен был состояться 18 апреля в Бруклине, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен из Нью-Йорка. Новое место его проведения остается неизвестным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиба Нурмагомедова высмеяли в России из-за неготовности лететь на бой против Тони Фергюсона.

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