Договорился с Путиным: глава UFC высказался о бое Хабиб – Фергюсон

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов точно не прилетит в США для участия в бою против Тони Фергюсона на турнире UFC 249.

Сначала известный инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что Уайт и президент РФ Владимир Путин договорились о прилете россиянина в Соединенные Штаты, но глава UFC опроверг эту информацию.

"Это неправда! Турнир состоится, но без Хабиба. Завтра я назову кард", – написал он в ответе на твит Хельвани.

Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow.