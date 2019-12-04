"До сих пор не имеем..." Ризатдинова сделала резкое заявление

Украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова рассказала о плохой ситуации со спортивной инфраструктурой для подготовки сборной по художественной гимнастике.

Анна Ризатдинова instagram/anna_rizatdinova

"Художественной гимнастике помогали меценаты, олигархи, но этих вложений оказалось недостаточно, чтобы построить базу. Художественная гимнастика приносит медали из поколения в поколения, начиная с 1992 года. Гимнастика у нас на пьедестале на Олимпийских играх. И до сих пор мы не имеем олимпийскую базу, где дети могут тренироваться, питаться, жить, учиться. Это то, что есть во всех странах мира", – сказала Ризатдинова в интервью YouTube-каналу "Украинская правда".

Она сравнила условия, в которых тренируются украинские спортсменки, с инфраструктурой другой постсоветской страны.

"У нас единственная база находится в Конче-Заспе, где тренируются представители многих видов спорта. Но художественная гимнастика тренируется отдельно и у нас недостаточная высота потолков, недостаточно ковров. К примеру, у нас в зале, где тренируется сборная, лежит два полноценных ковра. В то же время в Азербайджане около 16 ковров", – добавила известная в прошлом спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Ризатдинова стала финалисткой танцевального шоу "Танці з зірками", заняв в суперфинале второе место.

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